В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств. Такие данные содержатся в отчете ФинЦЕРТ Центробанка (есть в распоряжении «Известий»).

С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд

Футбол «Манчестер Юнайтед» может продать Погба за 50 миллионов фунтов Соглашение французского хавбека с «Красными дьяволами» истекает в 2021 году, и чтобы не отпускать чемпиона мира свободным агентом, «МЮ» готов опустить цену на своего полузащитника до 50-и миллионов фунтов стерлингов.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Общество Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.

Общество Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Фигурное катание Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.

Общество Сертификат на маткапитал дадут при выписке из роддома Силуанов отметил, что с середины 2020 года в России заработает система, которая позволит гражданам получать социальные выплаты без бюрократических проволочек, передает ТАСС.

Экономика Сбербанк может войти в список стратегических предприятий Переход Сбербанка под контроль правительства Правительство РФ 17 февраля внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка.

Политика Уволенный переговорщик по Донбассу призвал Украину перейти в наступление Уволенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Роман Бессмертный призвал «агрессивно и жестко» ответить на наступление вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) близ Золотого.

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Общество Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Экономика Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).