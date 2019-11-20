Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНа Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии. При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания.
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Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

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Почему сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

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Газета.Ru 05:14
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В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
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Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар.
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В военную доктрину России могут внести изменения

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В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
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Путин рассказал о взрыве в Северодвинске

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Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
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МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны

Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:20
Общество

Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
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Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
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Путин рассказал о планах по расширению линейки современных вооружений

Линейка роботов и ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) будет расширена, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
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Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе

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Вышел сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
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Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

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Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

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«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

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Mercedes представил кроссовер Maybach GLS

Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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На Украине уволят замминистра за переписку с пранкером

Кроме того, Клитина якобы переписывалась с пранкером Джокером, которому рассказывала о коррупции в транспортной отрасли.
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Россиянин Бурков заявил в суде в США о своей невиновности

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