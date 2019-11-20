Согласно составу корзин, сборной России по футболу вновь предстоит сыграть против команды Бельгии, завоевавшей первое место в группе I. По регламенту финальной части Евро-2020, хозяева, которые прошли отбор на турнир, автоматически попадают в группу, игры которой должны принять.

С кем сборная России сыграет на Евро-2020

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