Футбол
РЕН ТВС кем сборная России сыграет на Евро-2020
Согласно составу корзин, сборной России по футболу вновь предстоит сыграть против команды Бельгии, завоевавшей первое место в группе I. По регламенту финальной части Евро-2020, хозяева, которые прошли отбор на турнир, автоматически попадают в группу, игры которой должны принять.
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УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины
Sports.ru20 ноября в 03:31
Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую
Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23
Почему сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020
RT на русском20 ноября в 06:02
УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе
Sport24.ru20 ноября в 08:12
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