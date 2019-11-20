Футбол
Говорит МоскваСборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020
Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией. По регламенту, сборная России попадёт в группу В, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией
Sport24.ru20 ноября в 13:05
УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
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Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23
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