Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваСборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020

Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией. По регламенту, сборная России попадёт в группу В, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией

Sport24.ru20 ноября в 13:05

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия

Sports.ru19 ноября в 17:57

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00

С кем, почему и где сборная России сыграет на Евро-2020

Евро-футбол.ру19 ноября в 19:45

Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23

Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Бомбардир.ру19 ноября в 17:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

В центре Сухуми произошла стрельба

Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Политика

Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией

Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
REGNUM 02:58
Общество

Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля

РБК 03:27
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
Общество

В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России

Глава социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский обвинил украинскую певицу Софию Ротару в желании заработать, выступая на российской сцене.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии, сообщает со ссылкой РИА "Новости" на управление Следственного комитета региона.
Газета.Ru 03:24
Армия и оружие

ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе

Евразия Daily вчера в 03:27
Происшествия

В Благовещенске сгорел номер гостиницы

В Благовещенске сегодня днем сгорел номер в гостинце. ЧП случилось на 5 этаже отеля, расположенного по адресу 50 лет Октября.
ФедералПресс 03:55
Технологии

Google запустил «провальный» потоковый сервис Stadia

Главная идея заключается в возможности играть в игры с сложной графикой на любом устройстве, однако критики встречают сервис иронично и прохладно.
IT-World 20 ноября в 06:44
Общество

Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Дни24 вчера в 01:10
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Общество

Вступил в силу закон о короткой рабочей неделе для сельских женщин

Вступают в силу поправки в Трудовой Кодекс, устанавливающие для них 36-часовую рабочую неделю с оплатой в том же размере, что и при полной (40-часовой) неделе.
Российская газета 01:55
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Gazeta.SPb 21 ноября в 07:43
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
РИА Новости 03:51
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

Не порти воздух: продукты, которые вызывают газообразование

Бананы могут вызвать метеоризм в самый неожиданный момент Яйца Безусловно, в яйцах содержатся все необходимые нам аминокислоты, витамины и микроэлементы, например, железо и фосфор.
Гастрономъ 20 ноября в 08:47
Хоккей

«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
БИЗНЕС Online вчера в 11:46
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество

В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный

«Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" успешными испытаниями двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом», - приводит РИА Новости сообщение ЦИАМ.
ТК Звезда вчера в 19:53
Авто

В сети показали салон обновленного внедорожника Lada 4X4

"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня 21 ноября в 01:40
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 21 ноября в 03:00
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру 21 ноября в 05:00
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
RT на русском вчера в 17:43
Армия и оружие

Ту-16 в отчаянии кружил с термоядерной бомбой над городом

Советская "Царь-бомба", доказавшая миру, что термоядерное оружие может легко погубить планету, известна во все мире.
Утро.ru 01:58
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Теннис

Рублев сыграет с Краиновичем, Хачанов — с Джоковичем

Нева Спорт вчера в 04:15
Гаджеты

Стали известны основные характеристики флагмана от Sony

Недавно стали известны основные характеристики флагмана, который в документации проходит под модельными номерами K9110 и K9170.
Astera 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное