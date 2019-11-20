Бельгийцы находятся в первой корзине вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией. По регламенту, сборная России попадёт в группу В, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Сборная России по футболу сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020

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