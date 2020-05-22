Финансы
Вести.RuС китайского на немецкий: Россия меняет сценарий поддержки бизнеса
Россия меняет сценарий поддержки бизнеса. Как сообщает агентство Прайм, к такому выводу пришли эксперты Boston Consulting Group.
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Общество
Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну
С 8 июня Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну, сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател.
Коммерсантъ 13:59
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Общество
В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать.
РБК 14:27
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Происшествия
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Общество
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.
Интерфакс вчера в 13:07
Общество
Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ
"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений
В ООС рассказали о нарушении договоренностей на Донбассе "оккупантами". Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений.
Piter.tv 04:27
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Технологии
Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс
Специалисты компании ZALA Aero, которая входит в российский концерн "Калашников", разработали новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD.
Pravda.Ru вчера в 07:46
Авто
Renault представил обновлённый Kaptur для России
Компания Renault провела премьеру обновлённого кроссовера Kaptur для российского рынка в онлайн-режиме.
Тарантас Ньюс вчера в 08:57
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
Происшествия
В Курске после митинга задержали одного из организаторов
К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Происшествия
Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира
Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
Спорт
Российские волейболисты планируют начать сборы в июле
Сборные России по волейболу планируют начать тренировочные сборы в июле.
ТАСС Спорт 13:22
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
Vprognoze.ru вчера в 16:59
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15