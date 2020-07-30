Доходы граждан теряют независимость

Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.