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РБК
РБК

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Вскоре фигуру нашли без головы. Об этом сообщает местный портал Fakty — Legnica.В источнике
С чего всё началось
Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили только часть фигуры маршала Рокоссовского, украденную ночью с муниципального кладбища Красной армии, сообщает польский информационный портал lca.pl
.
Взгляд.рувчера в 15:07
Подробнее о событии
ТАСС

СМИ: в Польше вандалы украли и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

ТАССвчера в 14:20
Коммерсантъ

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Коммерсантъвчера в 14:12
Газета.Ru

В Польше «обезглавили» скульптуру маршала Рокоссовского

Газета.Ruвчера в 13:54
Известия

В Польше похитили и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

Известиявчера в 13:51
RT на русском

Вандалы обезглавили в Польше скульптуру Рокоссовского

RT на русскомвчера в 13:31
РИА Новости

В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

РИА Новостивчера в 13:28
РЕН ТВ

Скульптуру маршала Рокоссовского похитили и обезглавили в Польше

РЕН ТВвчера в 13:25
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В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

Белогорск, Крым, 31 июля 2020, 08:02 — REGNUM В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск восемь человек погибли и ещё семь пострадали.
В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
REGNUM01:02
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Доходы граждан теряют независимость

Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.
Коммерсантъвчера в 16:37

Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия23:08
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новостивчера в 15:34
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