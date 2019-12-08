Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиС коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей

В 2019 году в России возместили более двух миллиардов рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей.
Российская газета06:18

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РБК09:27

Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

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Коммерсантъ09:08
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Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
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