Происшествия
РИА НовостиС коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей
В 2019 году в России возместили более двух миллиардов рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей.Российская газета06:18
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