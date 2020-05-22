Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк. Главный испытательный космический центр имени Титова взял на сопровождение РН, сообщает агентство "Интерфакс". Старт состоялся в 10:31 по Москве.

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

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