Армия и оружие
Вести.RuС космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк. Главный испытательный космический центр имени Титова взял на сопровождение РН, сообщает агентство "Интерфакс". Старт состоялся в 10:31 по Москве.
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Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Происшествия
Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
Lenta.ru 07:31
Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Футбол
Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Вести.Ru 04:25
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Политика
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
"Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Съёмки «Аватара» возобновятся на следующей неделе
RT на русском 03:12
Общество
Названы сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Тимаков отметил, что на данный момент предпосылок ко второй волне эпидемии в России нет.
Русская Планета 02:44
Здоровье
За сутки в Кировской области выявлено 70 новых случаев коронавируса
В Кировской области за прошедшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вятка Областная вчера в 04:02
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав
Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Общество
Голикова назвала долю пациентов с тяжёлым течением коронавируса
Доля пациентов с тяжёлым течением новой коронавирусной инфекции в России составляет 4,2%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Rambler News Service 08:20
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу
Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Политика
Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ДОН для России
Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) ещё не означает прекращения его действия.
News.ru 02:28
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Политика
Роспотребнадзор объявил о выходе России на плато по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с президентом России Владимиром Путиным, что распространение коронавируса в целом по стране вышло на плато.
Московский Комсомолец 08:37
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 08:38
Футбол
Возобновление футбольного сезона в Испании перенесут на неделю
Рестарт прерванного из-за пандемии коронавируса сезона в чемпионате Испании состоится не 12-го, а 19 июня.
ProstoProSport 06:24
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева.
Известия 07:46