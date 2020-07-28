Общество

КоммерсантъКоммерсантъС крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак

Сахалинский областной суд снял арест активов «Курильского универсального комплекса» (КУК) и «Монерона» — одних из крупнейших добытчиков крабов на Дальнем Востоке. Доли в компаниях ранее не смогли приобрести ведущая Ксения Собчак и жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» Елена Соглаева.
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Суд снял арест с активов крабовых компаний, долю в которых намеревалась купить Ксения Собчак

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Суд снял арест с компаний «крабового короля» Кана. Все благодаря вмешательству Собчак

URA.Ruвчера в 22:26

С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак

Коммерсантъвчера в 21:41

Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний

Московский Комсомолецвчера в 23:52

Собчак все же сможет закрыть сделку по покупке крабового бизнеса

Компаниявчера в 17:11

Суд снял арест с компаний из дела «крабового короля» после вмешательства Собчак

Forbesвчера в 16:32

Собчак сможет закрыть сделку по покупке крабового бизнеса

Ведомостивчера в 15:56
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Газета.Ru вчера в 13:10
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Футбол

«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры

Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
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Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Новые автомобили вчера в 22:47
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Lenta.ru 27 июля в 17:09
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
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Происшествия

Алтайская чиновница осуждена на три года за взяточничество

Сотрудницу ведомства приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.
Алтайская правда 00:12
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Культура

Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Газета.Ru вчера в 05:33
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Гаджеты

Reuters: Samsung может начать производить процессоры Intel

Акции Samsung подорожали на 5,8% на фоне слухов о том, что компания начнет производить процессоры для Intel, сообщает 28 июля агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 16:21
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Общество

Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском вчера в 10:05
Игры

Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft

Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru вчера в 10:45
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Общество

Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса

Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
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Общество

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
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Политика

В США хотят наводнить Европу газом ради «энергетической безопасности»

"Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность", - отметила Кэрол Миллер.
РЕН ТВ вчера в 23:50
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Армия и оружие

В Японии обсуждают стратегию национальной безопасности

По иронии судьбы, отказ от программы Aegis Ashore, которая должна была стать «щитом» в американо-японской стратегии «щитов и копий», может привести к тому, что Япония приобретет свое собственное копье в виде ракетного ударного потенциала.
ИА Красная Весна 27 июля в 15:23
Футбол

Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings вчера в 16:39
Наука

Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Технология, разработанная американскими учеными, может стать прорывной в военной сфере.
Gazeta.SPb вчера в 23:10
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Происшествия

Пропавшую 13 лет назад в Иркутске Audi нашли в Боснии

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, автомобиль Audi А6 1998 года выпуска с уничтоженными идентификационными номерами двигателя полиция нашла в Сараево.
ИА Альтаир 00:00
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Общество

Сафронов отказался от сделки со следствием по делу о госизмене

Советник главы государственной корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов отказался от предложенной ему сделки со следствием.
Труд вчера в 12:07
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Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
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Космос

НАСА запустит воздушный шар размером с футбольный стадион

Воздушный баллон колоссальных размеров поднимет с собой к границам атмосферы ценный научный груз - астрофизический стратосферный телескоп.
LentaChel.ru 26 июля в 13:51
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Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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