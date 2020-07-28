Сахалинский областной суд снял арест активов «Курильского универсального комплекса» (КУК) и «Монерона» — одних из крупнейших добытчиков крабов на Дальнем Востоке. Доли в компаниях ранее не смогли приобрести ведущая Ксения Собчак и жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» Елена Соглаева.

С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак

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