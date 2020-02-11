Власти Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess. Это около 80% от всех пассажиров корабля. Такое решение связано с тем, что эти люди наиболее подвержены заражению коронавирусом.

Происшествия В Москве задержан «гостиничный насильник» По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.

Армия и оружие ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.

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Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Технологии Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».