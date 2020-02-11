Общество
Вести.RuС лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей
Власти Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess. Это около 80% от всех пассажиров корабля. Такое решение связано с тем, что эти люди наиболее подвержены заражению коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
За 14-дневный карантин пассажиры лайнера Diamond Princess получат до 12,5 тысяч долларов
Комсомольская правда09:54
На японском круизном лайнере приступили к эвакуации стариков и больных
Московский Комсомолецвчера в 22:33
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Политика
Власти Филиппин уведомили США о расторжении военного договора
Министерство иностранных дел Филиппин уведомило США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах.
Футбол
Ибрагимович и Роналдо – в символической сборной не побеждавших в ЛЧ игроков
Популярное интернет-издание Goal составило две символические сборные.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Шоу-бизнес
Водонаева опровергла долги по налогам
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек
Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.
Армия и оружие
ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия
Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Армия и оружие
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Политика
«Академик Черский» направлен на строительство «Северного потока-2»
Общество
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Эксперты Ассоциации технического надзора Германии (TUV) составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов по итогам 2019 года.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Авто
Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Хоккей
«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин не доиграл из-за травмы
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Армия и оружие
В США заявили о недовольстве действиями России и Турции в Идлибе
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США дали понять России и Турции, что недовольны ситуацией, которая сложилась в сирийском Идлибе.
Здоровье
В Великобритании обнаружили коронавирус у 7 человек
Бизнесмен, который подхватил коронавирус на конференции в Сингапуре, как полагают, заразил по меньшей мере 7 других британцев после поездки во Францию.