Коронавирус
Вести.RuС лидера чемпионата Австрии сняты 6 очков
До приостановки чемпиона Австрии, связанной с пандемией коронавируса, ЛАСК опережал своего ближайшего преследователя — чемпиона страны "Ред Булл" из Зальцбурга на 3 очка. Но после санкций со стороны лиги положение в верхней части таблицы изменилось. Вперед вырвался клуб из Зальцбурга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лидер Бундеслиги лишен 12 очков за нарушение правил социального дистанцирования
Metaratingsвчера в 15:01
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Происшествия
Прокурор Миннесоты призвала протестующих прекратить беспорядки
Федеральный прокурор по американскому штату Миннесота Эрика Макдональд призвала протестующих прекратить беспорядки, которые разгорелись в регионе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 20:57
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Керраном
«Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства.
Спорт-Экспресс 06:33
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Политика
Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей
Крупнейшие бизнес-объединения и уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов в совместном обращении попросили президента Владимира Путина объявить амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 07:06
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
Происшествия
Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы
На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
Общество
Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о перестрелке под Киевом напомнили ему 1990-е годы, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 09:08
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Армия и оружие
Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Pravda.Ru 09:07
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Здоровье
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня
В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск 06:17
Политика
Лондон предложил США объединиться против китайского 5G
Лондон выступил с предложением к Вашингтону о формировании альянса с участием 10 демократических государств с целью создания «альтернативного пула» для развертывания сетей 5G, а также других технологий, которые обычно предоставляются Китаем.
Live24 06:00
Общество
Главу Славгорода задержали за взятку
ПолитСиб.Ру 06:59
Общество
Минтруд намерен утроить стаж медиков за время работы с коронавирусом
Пенсия медицинским сотрудникам, работающим с зараженными коронавирусом, будет складываться из расчета «один день за три», сообщили в Минтруде.
Ведомости 09:42
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВВС США пролетели над Черным морем
В сообщении ВВС США говорится: "29 мая 2020 года два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю, многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом".
РЕН ТВ 08:15
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Армия и оружие
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
Запись сделана в феврале 2020 года.
Рамблер вчера в 09:58
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Газопровод «Ямал-Европа» второй день продолжил качать газ по реверсу
Газопровод "Ямал-Европа" второй день подряд продолжает работать в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.
Интерфакс 01:36
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
ИА InterMedia 04:48