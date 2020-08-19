Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

19 августа в Пресненском суде в процессе по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова начался допрос свидетелей со стороны защиты. Первым таким свидетелем выступил актер Никита Высоцкий. Он был непосредственно на месте ДТП уже после аварии.
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Венок от Ефремова выкинули на похоронах погибшего в ДТП Захарова — Высоцкий

Телеканал 360°05:04

Никита Высоцкий заявил в суде, что не верит в имитацию сердечного приступа Ефремовым

ТАСС03:54

Высоцкий рассказал о состоянии Ефремова после аварии

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Никита Высоцкий стал свидетелем защиты по делу Ефремова

RT на русском03:50

На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель

РИА Новости04:32

Высоцкий: после ДТП на Ефремове не было и живого места

Газета.Ru04:31

Высоцкий назвал причину провалов в памяти Ефремова

Комсомольская правда04:52
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Похолодание на Урале произошло из-за арктического вторжения

Над Уралом и Западной Сибирью поднялся вихрь, который был заблокирован над Приобьем.
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Гаджеты

На телефонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

Компания Google, в свою очередь, не намерена предоставлять обновления безопасности для гаджетов.
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Политика

Лукашенко заявил о сохранении сложной ситуации в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совбеза заявил, что в стране сохраняется сложная общественно-политическая ситуация.
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За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 147 человек.
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Территория новостей 00:04
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Какие страны открыты для российских туристов в августе 2020 года

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В Поронайске открылась выставка «Остров-крепость Матуа»

18 августа в Поронайском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки "Остров-крепость Матуа".
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Происшествия

В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки

"Экс-чиновник задержан за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статья 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Российская газета 04:01
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Авто

Названы уловки, которые используют автосалоны при продаже новых машин

SpeedMe 01:28
Авто

Кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 получил рублевый ценник

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
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Шоу-бизнес

Дима Билан возмутился количеством мусора в Крыму

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Культура

Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»

Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com вчера в 01:04
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 3 сентября.
Известия 00:43
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Общество

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Аналитики говорят о том, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%.
Известия вчера в 17:40
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Авто

Электрокроссовер Bestune E01 получил 3D-помощника

Внутри все по-настоящему интересно: на верхней части приборной панели имеется «корпус» в форме кристалла, в котором находится крошечный голографический помощник.
32CARS.ru 01:24
Общество

Финляндия с 24 августа закроет границы для десяти стран

Хельсинки с 24 августа вновь закрывает границы для граждан из 10 стран из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах.
Известия 03:31
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Происшествия

В Москве пенсионерка разорилась, желая заработать на интернет-опросах

В ГУ МВД Москвы рассказали о пенсионерке, которая попыталась разбогатеть на онлайн-опросах, но в результате потеряла 2,4 миллиона рублей.
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Общество

Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВК 17 августа в 21:10
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Общество

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости 04:39
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Происшествия

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

РИА Новости 04:20
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Здоровье

Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе

Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.
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Шоу-бизнес

Оставшийся без жены Прилучный раскрыл причину потери близких людей

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Мясников высказался о слухах про скорый карантин в России

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре.
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Путешествия

Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию

Более 40 тысяч туристов из Германии обязаны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:36
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Общество

В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828 против 4 728 днем ранее, общее количество инфицированных достигло 937 321.
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Здоровье

Россиянам назвали способы отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ

Способы отличить одну болезнь от другой «Ридусу» назвала врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских клиник Татьяна Романенко.
Lenta.ru 04:15
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Наука

Появилась новая версия появления коронавируса SARS-CoV-2

Американские ученые Эллисон Уилсон и Джонатан Латэм рассказали о том, что SARS-CoV-2 прошел процесс адаптации к организму человека еще 8 лет назад.
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Общество

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
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Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело из-за гибели российского старшего военного советника, генерал-майора и получении ранений еще двумя военнослужащими в Сирии.
Известия 00:53
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Политика

Пользователи соцсетей ответили Тихановской после заявлений о Крыме

Пользователи соцсетей ответили экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской после ее заявлений о Крыме.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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