Происшествия
Российская газетаСуд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
19 августа в Пресненском суде в процессе по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова начался допрос свидетелей со стороны защиты. Первым таким свидетелем выступил актер Никита Высоцкий. Он был непосредственно на месте ДТП уже после аварии.
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Общество
Похолодание на Урале произошло из-за арктического вторжения
Над Уралом и Западной Сибирью поднялся вихрь, который был заблокирован над Приобьем.
Уральский меридиан 00:00
Гаджеты
На телефонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
Компания Google, в свою очередь, не намерена предоставлять обновления безопасности для гаджетов.
Evo-rus.com 02:20
Политика
Лукашенко заявил о сохранении сложной ситуации в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совбеза заявил, что в стране сохраняется сложная общественно-политическая ситуация.
Известия 04:55
Здоровье
147 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 147 человек.
Уральский меридиан 03:33
Шоу-бизнес
«Ленком» подал иск в прокуратуру за клевету на Александру Захарову
Территория новостей 00:04
Путешествия
Какие страны открыты для российских туристов в августе 2020 года
Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, а 15 августа – со Швейцарией.
Интерфакс вчера в 04:54
Армия и оружие
В Поронайске открылась выставка «Остров-крепость Матуа»
18 августа в Поронайском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки "Остров-крепость Матуа".
Сахалин.Инфо 00:50
Происшествия
В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки
"Экс-чиновник задержан за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статья 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Российская газета 04:01
Авто
Кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 получил рублевый ценник
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
Автоновости дня 04:32
Шоу-бизнес
Дима Билан возмутился количеством мусора в Крыму
Вести Крым вчера в 13:59
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com вчера в 01:04
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 3 сентября.
Известия 00:43
Общество
Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре
Аналитики говорят о том, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%.
Известия вчера в 17:40
Авто
Электрокроссовер Bestune E01 получил 3D-помощника
Внутри все по-настоящему интересно: на верхней части приборной панели имеется «корпус» в форме кристалла, в котором находится крошечный голографический помощник.
32CARS.ru 01:24
Общество
Финляндия с 24 августа закроет границы для десяти стран
Хельсинки с 24 августа вновь закрывает границы для граждан из 10 стран из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах.
Известия 03:31
Происшествия
В Москве пенсионерка разорилась, желая заработать на интернет-опросах
В ГУ МВД Москвы рассказали о пенсионерке, которая попыталась разбогатеть на онлайн-опросах, но в результате потеряла 2,4 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 01:43
Общество
Верховный суд запретил в России движение АУЕ
Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВК 17 августа в 21:10
Общество
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости 04:39
Здоровье
Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе
Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.
Octagon.Media 17 августа в 01:21
Общество
Мясников высказался о слухах про скорый карантин в России
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре.
Lenta.ru 01:07
Путешествия
Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию
Более 40 тысяч туристов из Германии обязаны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:36
Общество
В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828 против 4 728 днем ранее, общее количество инфицированных достигло 937 321.
ТАСС 03:33
Здоровье
Россиянам назвали способы отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
Способы отличить одну болезнь от другой «Ридусу» назвала врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских клиник Татьяна Романенко.
Lenta.ru 04:15
Наука
Появилась новая версия появления коронавируса SARS-CoV-2
Американские ученые Эллисон Уилсон и Джонатан Латэм рассказали о том, что SARS-CoV-2 прошел процесс адаптации к организму человека еще 8 лет назад.
Discover24 вчера в 05:10
Общество
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс 17 августа в 08:58
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии
Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело из-за гибели российского старшего военного советника, генерал-майора и получении ранений еще двумя военнослужащими в Сирии.
Известия 00:53
Политика
Пользователи соцсетей ответили Тихановской после заявлений о Крыме
Пользователи соцсетей ответили экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской после ее заявлений о Крыме.
Народные новости 04:22