19 августа в Пресненском суде в процессе по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова начался допрос свидетелей со стороны защиты. Первым таким свидетелем выступил актер Никита Высоцкий. Он был непосредственно на месте ДТП уже после аварии.

Суд приступил к допросу свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

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