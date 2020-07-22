Общество
Псковское агентство информацииС начала апреля количество безработных россиян выросло в 3,5 раза
В 3,5 раза выросло количество безработных россиян с начала апреля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своём ежегодном докладе правительства в Госдуме, пишет газета «Известия». Рынок труда поменялся из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда.РИА Новости03:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
RT на русском 06:16
Общество
Армянская диаспора атаковала азербайджанцев в Лос-Анджелесе
Представители армянской диаспоры, проживающие в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния), накануне окружили здание Генерального консульства Азербайджана и провели акцию с агрессивными и провокационными антиазербайджанскими лозунгами, - сообщили сегодня в Генконсульстве.
Вестник Кавказа 05:31
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
CT news 03:22
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Армия и оружие
Описан парализующий Россию удар США
США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России.
Lenta.ru 02:55
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Происшествия
СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica
Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб. РБК направил запрос в "Эн + Рециклинг".
РБК 06:59
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол
Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Известия 07:07
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31