Общество

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииС начала апреля количество безработных россиян выросло в 3,5 раза

В 3,5 раза выросло количество безработных россиян с начала апреля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своём ежегодном докладе правительства в Госдуме, пишет газета «Известия». Рынок труда поменялся из-за коронавируса.
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Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда.
РИА Новости03:25

Подробнее о событии

Мишустин заявил о росте безработицы с апреля в три с половиной раза

РБК05:36

Мишустин назвал число безработных в пандемию

Российская газета03:54

Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза

Комсомольская правда03:25

В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза

Известия03:32

Число безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза — Мишустин

Парламентская газета03:27

Мишустин рассказал о поддержке индивидуальных предпринимателей

РИА Новости03:37

Мишустин: С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза

Эхо Москвы03:24
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Происшествия

На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

RT на русском 06:16
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Общество

Армянская диаспора атаковала азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Представители армянской диаспоры, проживающие в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния), накануне окружили здание Генерального консульства Азербайджана и провели акцию с агрессивными и провокационными антиазербайджанскими лозунгами, - сообщили сегодня в Генконсульстве.
Вестник Кавказа 05:31
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Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
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Единоборства

В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова

Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
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Происшествия

В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
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Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
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Армия и оружие

Описан парализующий Россию удар США

США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России.
Lenta.ru 02:55
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Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Piter.tv 00:39
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Происшествия

В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье

В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Происшествия

СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica

Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб. РБК направил запрос в "Эн + Рециклинг".
РБК 06:59
Армия и оружие

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Общество

Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Известия 00:22
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол

Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
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Общество

Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Известия 07:07
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Игры

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
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Политика

Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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Общество

Глава МЧС России обсудил со свердловским губернатором лесные пожары

ФедералПресс 06:34
Происшествия

Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней

Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
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Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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