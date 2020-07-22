МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Коронавирус сильно изменил рынок труда.

с чего всё началось

В 3,5 раза выросло количество безработных россиян с начала апреля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своём ежегодном докладе правительства в Госдуме, пишет газета «Известия». Рынок труда поменялся из-за коронавируса.

С начала апреля количество безработных россиян выросло в 3,5 раза

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