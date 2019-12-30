Энергетика
REGNUMС начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых на нефть снизилось на 8 единиц до 677 штук. Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду от 3 декабря 2019 года.
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Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
Рогозин рассказал о повышении зарплат строителям космодрома Восточный
О планах повышения зарплат строителям космодрома Восточный сообщил 31 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «России-24».
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
Туристов из РФ предупредили о вспышке пневмонии в Китае
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Футбол
Анчелотти одним словом описал Гвардиолу
Главный тренер мерсисайдского "Эвертона" Карло Анчелотти одним словом описал своего коллегу, Пепа Гвардиолу, возглавляющего в настоящее время "Манчестер Сити".
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа.
Наука
Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах
Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся автобус
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Здоровье
Определены основные запреты в пище для гипертоников
Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в рационе питания для людей-гипертоников.
Армия и оружие
Нетаньяху поблагодарил Помпео за действия США против Ирана в регионе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в ходе телефонного разговора в понедельник американского госсекретаря Майкла Помпео за действия США, направленные против Ирана и его сателлитов в регионе.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Футбол
«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с Роналду
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.