Энергетика

REGNUMREGNUMС начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых на нефть снизилось на 8 единиц до 677 штук. Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду от 3 декабря 2019 года.
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