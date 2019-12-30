Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых на нефть снизилось на 8 единиц до 677 штук. Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду от 3 декабря 2019 года.

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

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