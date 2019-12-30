Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на 0,05%, до 66,62 долларов за баррель. Бочка западнотехасской нефти WTI подешевела к этому времени на 0,1%, до 61,62 доллара.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:48

Рухнут ли цены на нефть в 2020 году

РИА Новости28 декабря в 00:00

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском00:03

Цена на нефть Brent подскочила в этом году на четверть

Росбалт02:05

Нефть дорожает на фоне данных о снижении запасов в США

News.ruвчера в 10:54

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

REGNUMвчера в 00:13

Нефть стабильна в цене перед новогодними праздниками

ПРАЙМвчера в 23:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Здоровье

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
РБК 04:02
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Газета.Ru 01:32
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Экономика

Несырьевой неэнергетический экспорт в Германию вырос на 73%

Основу экспорта из нашего региона в Германию составляют поставки несырьевой неэнергетической продукции, которые за 10 месяцев 2019 года увеличились на 73% до 149,4 млн долларов.
Нижегородская Правда 03:50
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Авто

ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования

С января 2020 года ВТБ приступает к выдаче кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль».
ТРК Сейм (Курск) 03:14
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости вчера в 03:14
Общество

Почти 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

29 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 3:45 понедельника, 30 декабря.
Известия 29 декабря в 19:45
Хоккей

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Общество

В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Вести.Ru вчера в 23:20
Происшествия

Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку

Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.
Вести.Ru 01:26
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Месседжер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Футбол

Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона

На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Все про Спорт ру 02:49
Наука

Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?

Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Naked Science вчера в 11:21
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
За рулем Кубань 02:57
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

Во второй половине 2020 года рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в США, говорит она: от того, будет ли переизбран президент США Дональд Трамп на второй срок, зависят перспективы отношений страны с Россией, а значит, и риски новых санкций, и перспективы российских рынков.
РБК 01:00
Культура

Умер британский актер и музыкант Нил Иннес

ТАСС вчера в 10:32
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Общество

Голикова призывает увеличивать число многодетных семей в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отличительная особенность России - многодетные семьи, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:29
Происшествия

На Кубани у ребенка в руке взорвалась петарда

В понедельник, 30 декабря, в станице Староминской у ребенка в руке взорвалась петарда.
СочиСтрим 00:24
Общество

ФАС возбудила дело в отношении Booking.com

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com из-за навязывания гостиницам, отелям и хостелам на территории России условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей, сообщили в пресс-службе ФАС.
Rambler News Service вчера в 05:47
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
Армия и оружие

Японцы показали изображение нового истребителя

Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Популярная механика вчера в 23:30
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное