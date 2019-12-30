Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на 0,05%, до 66,62 долларов за баррель. Бочка западнотехасской нефти WTI подешевела к этому времени на 0,1%, до 61,62 доллара.
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Здоровье
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Экономика
Несырьевой неэнергетический экспорт в Германию вырос на 73%
Основу экспорта из нашего региона в Германию составляют поставки несырьевой неэнергетической продукции, которые за 10 месяцев 2019 года увеличились на 73% до 149,4 млн долларов.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Авто
ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования
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Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
Общество
Почти 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
29 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 3:45 понедельника, 30 декабря.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
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Общество
В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин
Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Происшествия
Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку
Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Месседжер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Футбол
Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона
На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Наука
Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?
Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
Во второй половине 2020 года рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в США, говорит она: от того, будет ли переизбран президент США Дональд Трамп на второй срок, зависят перспективы отношений страны с Россией, а значит, и риски новых санкций, и перспективы российских рынков.
Культура
Умер британский актер и музыкант Нил Иннес
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Общество
Голикова призывает увеличивать число многодетных семей в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отличительная особенность России - многодетные семьи, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
На Кубани у ребенка в руке взорвалась петарда
В понедельник, 30 декабря, в станице Староминской у ребенка в руке взорвалась петарда.
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Booking.com
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com из-за навязывания гостиницам, отелям и хостелам на территории России условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей, сообщили в пресс-службе ФАС.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Армия и оружие
Японцы показали изображение нового истребителя
Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.