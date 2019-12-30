Энергетика
REGNUMС начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых на нефть снизилось на 8 единиц до 677 штук. Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду от 3 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав им благополучия.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.
Общество
В Крыму на 1 января объявили штормовое предупреждение
Личный состав МЧС Республики Крым приведен в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба ведомства.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Наука
Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах
Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Начались переговоры об отправке на МКС космонавта из Индонезии
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах, которые ведут Россия и Индонезия об отправке иностранного астронавта в космос на МКС.
Единоборства
Харитонов считает, что Александр Емельяненко мог стать чемпионом UFC
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что проблемы с режимом помешали Александру Емельяненко достичь наибольших высот в спорте.
Политика
Медведев и Лукашенко договорились продолжить поставки нефти Белоруссии
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели два телефонных разговора 30 и 31 декабря соответственно, в рамках которых также обсуждались поставки нефти и газа в Белоруссию.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Здоровье
График работы медицинских организаций Твери и Тверской области в новогодние праздники
В стационарах дежурная смена работает 1, 2, 4, 5, 7, 8 января по графику выходных и праздничных дней; 3 и 6 января проводятся врачебные обходы, приём и своевременная выписка пациентов по графику субботнего дня; 31 декабря – предпраздничный день с сокращением продолжительности работы на один час.
Политика
Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отказ швейцарской компании Allseas продолжать строительство "Северного потока-2" сдвинет сроки ввода российского газопровода.
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Имя владельца жилища (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара».