Здоровье
Полит.руС начала эпидемии COVID-19 в Москве умерли 2,5 тыс. человек
В общей сложности с начала эпидемии в Москве от COVID-19 умерли 2553 человека, отмечает «Интерфакс». В Москве выздоровели еще 2060 человек, общее число переболевших — 82239. С начала эпидемии в России заболели 405 843 человека, погибли — 4 693.
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Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Экономика
Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
Общество
Татарстанцы начали получать «путинские» пособия на детей
Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин.
Про Город Казань 02:12
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
REGNUM вчера в 15:05
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Кино
The Outer Worlds удостоилась премии «Небьюла» за лучший сценарий
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Общество
В России выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество
Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат в России
В силу вступил закон о запрете взимания долгов с социальных выплат и пособий от государства.
Live24 04:03
Культура
В Британии сняли сериал об «отравлении Скрипалей» – трейлер
Лондон, 31 мая 2020, 21:58 — REGNUM Трейлер сериала об инциденте 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) опубликовала 31 мая компания Би-би-си.
REGNUM вчера в 14:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Авто
Флагманский седан Toyota Century получил карбоновый обвес
В стайлинг-пакет Sportsline Black Label для флагманского Toyota Century входит набор юбок для бамперов и порогов, которые приблизили автомобиль к поверхности земли.
Тарантас Ньюс 02:28
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Происшествия
Парочка руферов забралась на крышу Кунсткамеры по водостоку
Peterburg2.ru 04:18
Единоборства
Глава UFC пообещал Макгрегору бой с Хабибом или Гэтжи
По словам Уайта, Макгрегор может выйти на бой с победителем поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
REGNUM 03:47
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Происшествия
Торговавшую россиянками группировку раскрыли в Израиле
В Израиле арестовали преступную группировку, торговавшую женщинами из России и с Украины.
Lenta.ru 04:25
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22