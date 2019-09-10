Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

с чего всё началось

Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что так интенсивно цены на перелеты в эконом-классе не росли минимум 11 лет.

Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Финансы В США рассказали, зачем России золото Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.

Политика Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.

Политика В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.

Финансы Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.

Единоборства Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.

Политика «Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Футбол Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг в отборе ЧМ-2022 В матче 2-го тура второго этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии сборная Ирана обыграла национальную команду Гонконга со счётом 2:0. Встреча состоялась в Гонконге на стадионе «Со-Кон-По».

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Здоровье Названы девять опасных свойств зеленого чая Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.

Шоу-бизнес Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.

Экономика В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов "По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Политика В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах «Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.

Происшествия Петербургский суд оставил в России азербайджанского блогера Эльвин Исаев, критиковавший власть в родном Азербайджане, сможет остаться в России, суд отменил решение о выдворении блогера из страны.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.