Экономика
Российская газетаРосстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что так интенсивно цены на перелеты в эконом-классе не росли минимум 11 лет.
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с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
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