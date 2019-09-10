Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

с чего всё началось

С начала 2019 года цены на авиабилеты в России выросли на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что цены так интенсивно не росли как минимум 11 лет.

С начала года авиабилеты в России подорожали на четверть

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Здоровье В Краснодарском крае «Да Винчи» провел 1500 операций Роботизированные хирургические системы «Да Винчи» уже 5 лет успешно функционируют в Краевом онкодиспансере и в НИИ-Краевая клиническая больница министерства здравоохранения Краснодарского края.

Происшествия Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СК Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.

Происшествия Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана МВД Бурятии сообщило, что ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, а причиной задержания двоих участников акции назвало нарушение ими требований закона о порядке организации и проведении митингов.

Происшествия Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Культура В Минкультуры появится Департамент театров В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.

Происшествия Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.

Политика Медведев прокомментировал положение России в G8 25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Здоровье Телемедицинские консультации начнут все медучреждения Ставрополья к 2022 году К 2022 году все медицинские учреждения Ставрополья будут подключены к системе "Телемедицинские консультации": работа проводится в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

Общество Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.

Гаджеты «Есть и хорошие новости»: чего ждать от очередной презентации Apple Аналогичную функцию имеют флагманские смартфоны Samsung и Huawei, однако в Apple функцию сочли абсолютно бесполезной.

Политика Главу Сената Испании уличили в плагиате Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.

Происшествия В Москве проверят информацию о продаже ребенка через мессенджер Следствие проводит проверку по факту распространения в мессенджере объявления о продаже человека, к которому было приложено фото несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Москве.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.

Культура Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.

Общество Климатолог пообещал москвичам теплую осень и задержку зимы В этом году можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы в Московском регионе, что обусловлено климатическими изменениями в столице.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.