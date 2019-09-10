Экономика
9111.ruС начала года авиабилеты в России подорожали на четверть
С начала 2019 года цены на авиабилеты в России выросли на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что цены так интенсивно не росли как минимум 11 лет.
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с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Финансы
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Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Происшествия
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В Краснодарском крае «Да Винчи» провел 1500 операций
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ЭФКАТЕ 07:09
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Происшествия
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Известия 07:32
Единоборства
Фергюсон намекнул на бой с Хабибом в декабре
Газета.Ru 06:06
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Происшествия
Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми
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Газета.Ru 07:31
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Интерфакс 06:36
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Политика
Трамп рассказал о способности нанести поражение талибам
RT на русском вчера в 18:02
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СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Здоровье
Телемедицинские консультации начнут все медучреждения Ставрополья к 2022 году
К 2022 году все медицинские учреждения Ставрополья будут подключены к системе "Телемедицинские консультации": работа проводится в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:02
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
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Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
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Интерфакс 07:58
Гаджеты
«Есть и хорошие новости»: чего ждать от очередной презентации Apple
Аналогичную функцию имеют флагманские смартфоны Samsung и Huawei, однако в Apple функцию сочли абсолютно бесполезной.
ТК Звезда 06:27
Политика
Главу Сената Испании уличили в плагиате
Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.
News.ru 02:46
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
В Москве проверят информацию о продаже ребенка через мессенджер
Следствие проводит проверку по факту распространения в мессенджере объявления о продаже человека, к которому было приложено фото несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Москве.
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У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
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Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
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Общество
Климатолог пообещал москвичам теплую осень и задержку зимы
В этом году можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы в Московском регионе, что обусловлено климатическими изменениями в столице.
Известия 08:18
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58