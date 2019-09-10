Экономика
Комсомольская правдаВ России резко подорожали авиабилеты
В России снова подорожали авиабилеты: с января по август средняя стоимость перелета в эконом-классе выросла почти на четверть - на 24,1%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:18, Вашингтон
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