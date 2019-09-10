Экономика
ТК ЗвездаЦены на авиабилеты в России подорожали на 24%
Основной причиной роста цен в этом году эксперты назвали высокую стоимость авиатоплива. Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24%. В последний раз такое наблюдалось в 2008 году.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Экономика
США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой
Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РБК 07:17
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Футбол
«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны.
Телеканал 360° 08:19
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России
После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.
Взгляд.ру 09:00
Футбол
«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.
Soccer.ru 05:14
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Футбол
Черчесов пояснил отсутствие Миранчука в основе сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук редко выходит в составе национальной сборной.
Газета.Ru 08:19
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Planet Today 05:46
Политика
Госдума открывает осеннюю сессию
Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
СК начал проверку после распространения рекламы о продаже ребенка
Следственный комитет РФ начал проверку по факту распространения предложения о продаже ребенка в рекламной группе в мессенджере, передает ТАСС / По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, одному из участников группы "Реклама онлайн" пять раз поступило предложение с абонентского номера о покупке человека.
Газета.Ru 07:52
Футбол
Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
Sport24.ru 09:17
Общество
Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Космос
Очевидец запечатлел НЛО над островом в Индийском океане
Еще один инопланетный корабль заметили над островом Маврикий в западной части Индийского океана.
UfacityNews.ru 03:37
Экономика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10