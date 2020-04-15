Общество

Казанские ведомостиКазанские ведомостиС начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек

С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек до 735 тысяч граждан. Такие данные озвучил в ходе онлайн-совещания министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
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Больше 700 тысяч россиян оказались без работы. Из-за карантина их станет еще больше

URA.Ru10:37

В Минтруде назвали количество безработных в России

Газета.Ru09:52

Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей

Комсомольская правда09:59

Число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек

РИА Новости09:30

Минтруд оценил рост числа безработных с начала года

Rambler News Service10:01

Число безработных в России увеличилось на 44 тыс. с начала 2020 года

ТАСС09:46

В России с начала года возросло количество безработных граждан

REGNUM09:55
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Политика

США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний

США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
2
Здоровье

В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
6
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
15
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 21:16
1
Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
539
Происшествия

Большой оклад стал поводом для уголовного дела в ЕАО

В отношении предприимчивого сотрудника возбудили уголовное дело за присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения.
КП - Хабаровск 19:41
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
320
Здоровье

Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые

По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
9
Кино

Зрители сериала «Зулейха открывает глаза» поспорили об истории

Первые зрители сериала «Зулейха открывает глаза» раскритиковали фильм за историческую недостоверность.
Культуромания 12:00
195
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приморье достигло 40

В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19.
EastRussia 21:19
Общество

Одних животных другим скормит зоопарк из-за коронавируса

Live24 07:18
19
Происшествия

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 18:38
5
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
257
Происшествия

На Камчатке бывшего начальника тыла УМВД края осудят за взятку

Петропавловск-Камчатский, 16 апреля 2020, 04:59 — REGNUM Бывший начальник тыла УМВД России по Камчатскому краю Зорян Гаврилюк предстанет перед судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.
REGNUM 21:59
Происшествия

Коронавирус у погибшего от воспаления легких сахалинца не подтвердился

Посмертная экспертиза погибшего от воспаления легких сахалинца повторно показала отрицательный результат на коронавирус.
АСТВ 22:03
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
570
Общество

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия 22:15
4
Происшествия

Свыше 12 тысяч нарушителей режима самоизоляции не пустили в Москву

Более 12 тысяч водителей не смогли въехать в Москву за последние четыре дня.
Российская газета 19:43
2
Общество

В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков

Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин.
ТВ-Енисей 09:28
35
Происшествия

В Бурятии подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:10
85
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
3,2K
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News 12:28
223
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
1,2K
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
508
Биатлон

Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая

Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 04:35
Здоровье

«В аду для вас котёл горит»: врач обратился к нарушителям карантина

На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.
News.ru 11:36
5
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
25
Общество

Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл

Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
1,1K
Финансы

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
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