Второе место занял Краснодар, где цены выросли на 13,4%. Тройку лидеров замкнула Пермь (12,9%). В пятерку также вошли Нижний Новгород и Новосибирск. Лидером по росту цен на новостройки в России стал Иркутск, где 1 кв. м подорожал на 15,4% и составил 65,8 тыс. руб. по итогам 11 месяцев 2019 года.

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