Экономика

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньС начала года новостройки в Казани подорожали на 8%

Второе место занял Краснодар, где цены выросли на 13,4%. Тройку лидеров замкнула Пермь (12,9%). В пятерку также вошли Нижний Новгород и Новосибирск. Лидером по росту цен на новостройки в России стал Иркутск, где 1 кв. м подорожал на 15,4% и составил 65,8 тыс. руб. по итогам 11 месяцев 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец07:23

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопсвчера в 04:50

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета06:28

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалтвчера в 08:05

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета06:35

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в третьем «зелёном дерби» сезона

Вести Татарстан 14:11
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Эхо Москвы 10:21
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря

Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Cyber.sports.ru 06:06
Общество

СК организовал проверку «разрушенных» домов ветеранов в Сочи

Следственное управление СКР по Кубани организовало проверку по поводу ситуации с ветеранскими домами в Сочи, на ветхое состояние которых Владимиру Путину пожаловался главный редактор газеты "Президент" в ходе большой пресс-конференции главы государства.
Российская газета 09:31
Авто

«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
SpeedMe 04:05
Армия и оружие

СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе

Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
РИА Новости 14:38
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Общество

В Steam началась зимняя распродажа

Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
The GEEK 14:35
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Биатлон

Немец Долль выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Немецкий спортсмен Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.
News.ru 09:33
Гаджеты

В интернете появились предполагаемые снимки Samsung Galaxy Fold 2

Naked Science 08:18
Политика

Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
РБК 15:33
Космос

Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд

В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Ин-спейс.ру 02:13
Культура

«Эпидемию» полностью покажут до конца года на онлайн-платформе Premier

Газета.Ru 04:00
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT поступят в продажу в январе

3DNews 03:31
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Авто

Кроссовер Changan CS55 выйдет в России с четырьмя комплектациями

Известно, что "паркетный" китайский внедорожник выйдет в России с четырьмя комплектациями.
Дни24 вчера в 04:23
Кино

Вышел трейлер военной драмы «1917»

В Сети появился новый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917», рассказывающий о подвигах солдат и ужасах на фронтах Первой мировой войны.
Культуромания 05:52
Авто

В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня 11:24
Политика

На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Национальная служба новостей 00:40
Общество

Путин не ожидает сложностей с ипотекой по дальневосточной программе

Президент России Владимир Путин не ожидает сложностей в реализации программы для молодых семей "Дальневосточная ипотека": банки не будут отказывать в выдаче кредитов под 2%, потому что ставка субсидируется государством.
РИА Новости 06:42
Политика

Украинцам запретили въезд в Россию

Уточняется, что если украинцы поедут из России на родину, то на границе им достаточно будет предъявить обычный паспорт гражданина.
Deita.ru вчера в 23:00
Авто

Hyundai начал разрабатывать машины с помощью виртуальной реальности

В головном офисе конструкторского бюро Hyundai представили новую систему виртуальной реальности, с помощью которой инженеры смогут оценить качество проектирования будущего автомобиля.
Motor вчера в 05:07
Армия и оружие

Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:16
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное