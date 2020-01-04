В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

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