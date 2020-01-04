Энергетика
Политика СегодняС начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз
В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».
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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
RT на русском04 января в 07:52
Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину
Эхо Москвы04 января в 04:02
Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз
Российская газета04 января в 01:48
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Армия и оружие
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Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
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Энергетика
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Как отметил в интервью телеканалу главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, нефтяное удорожание наряду с сокращением предложения энергосырья могут стать последствиями от решения России снизить с начала года добычу углеводородов в рамках сделки ОПЕК+, а также с учетом замедления роста производства сланцевой нефти в США.
Происшествия
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В Одессе задержаны предполагаемые убийцы двух девушек, чьи тела были обнаружены 4 января в арендованной квартире в Киеве, сообщает РИА Новости.
Политика
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Армия и оружие
В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США
США приняли решение о ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани без согласования с альянсом НАТО и международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
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Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Политика
На президентских выборах в Хорватии победил бывший премьер
Общество
GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус
В мессенджере WhatsApp обнаружен "новогодний" вирус, сообщает портала GizChina.
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Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года
В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
Армия и оружие
Пентагон и разведка не советовали Трампу убивать Сулеймани
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани было спровоцировано американским президентом Дональдом Трампом наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в оборонном ведомстве и администрации США.
Происшествия
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В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
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Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
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Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы
Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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Неизвестный тип сигнала в человеческом мозге обнаружили ученые
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