Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняС начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».
Читать в источнике
Комментировать248

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

RT на русском04 января в 07:52

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК04 января в 00:24

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ04 января в 00:21

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Lenta.ru04 января в 00:17

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известия03 января в 23:49

Транзит российского газа через Украину резко сократился

News.ru03 января в 22:31

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новости03 января в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

РБК 01:44
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 04 января в 09:19
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Shraibikus News 04 января в 09:04
Кино

Съемки «Тора: Любовь и гром» начнутся в августе

Съемки «Тора 4» запланированы в Сиднее, однако из-за лесных пожаров в Австралии, охвативших большую часть континента, съемочная площадка может быть перенесена.
Культуромания 07:54
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 05:03
Происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

РБК 18:11
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
RT на русском 16:38
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 16:21
Кино

Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»

Известия вчера в 10:00
Политика

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
РБК 13:04
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Технологии

PlayStation 5 будет поддерживать геймпад DualShock 4

Sony PlayStation 5 будет работать с геймпадом DualShock 4, который используется c консолью текущего поколения.
CyberSport.ru 11:16
Экономика

Число бедных граждан в России растет

Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Оka.fm 08:00
Здоровье

Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году

На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
RT на русском 03:37
Армия и оружие

Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости 16:32
Гаджеты

Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10

Goroday.ru 04 января в 12:03
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Хоккей

«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011

Говорит Москва 02:52
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Футбол

В «Интере» прокомментировали возможный переход Эриксена

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Sport24.ru 16:23
Гаджеты

CES 2020: ASUS обновила всю серию лёгких ноутбуков VivoBook

3DNews 17:55
Хоккей

Ларионов: трансляция финала хоккейного МЧМ-2011 - непрофессионализм

Прямая трансляция встречи из Чехии велась на одном из телеканалов, в то время как другой показывал запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором россияне нанесли поражение канадцам.
РИА Новости 12:23
Культура

Скончался художник Джон Балдессари

Artguide.com 11:51
Авто

Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд

Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
Интерфакс 06:23
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде.
Lenta.ru 14:20
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС 04 января в 10:34
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Эхо Москвы 17:08
Экономика

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
RT на русском 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное