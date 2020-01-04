Энергетика
Политика СегодняС начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз
В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».
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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
RT на русском04 января в 07:52
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Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
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Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
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Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
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Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
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В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
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Число бедных граждан в России растет
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Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году
На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
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Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
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В «Интере» прокомментировали возможный переход Эриксена
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Ларионов: трансляция финала хоккейного МЧМ-2011 - непрофессионализм
Прямая трансляция встречи из Чехии велась на одном из телеканалов, в то время как другой показывал запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором россияне нанесли поражение канадцам.
Культура
Скончался художник Джон Балдессари
Авто
Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд
Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
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США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Общество
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Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.