Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.

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С начала года в Калининграде жильё в новостройках подешевело на один процент. Цены в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек изучили специалисты портала "Мир квартир", сообщает "РИА Новости".

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

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