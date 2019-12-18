Экономика

КлопсКлопсС начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

С начала года в Калининграде жильё в новостройках подешевело на один процент. Цены в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек изучили специалисты портала "Мир квартир", сообщает "РИА Новости".
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новостивчера в 03:44

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С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопсвчера в 04:50

Средняя цена квартиры в рязанской новостройке перевалила за 2,6 миллионов

RZN.info03:08

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалтвчера в 08:05

Дешевая ипотека и эскроу-счета продолжат толкать вверх цены на новостройки Петербурга в 2020 году

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Петербургские новостройки за год подорожали на 10%

78.ruвчера в 04:17

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44

Эксперты ЦИАН отследили динамику цен на квартиры в Чебоксарах и Новочебоксарске

Советская Чувашиявчера в 00:30
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В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

REGNUM 17 декабря в 12:32
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин: Донбасс порожняк не гонит

"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Газета.Ru 05:01
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Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Политика

Путин отказался проводить «чистку» среди силовиков из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин не намерен устраивать «чистку» в органах безопасности.
SM News 05:49
Политика

Путин поделился мнением о наследии Ленина

Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.
Известия 05:22
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Авто

Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей

Продажи остальных кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей оказались заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц.
Автоновости дня вчера в 07:23
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
RT на русском 04:21
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Спорт

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:46
Общество

Путин нашел варианты увеличения зарплат врачей

BFM.ru 04:44
Политика

Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню

В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
iReactor 05:16
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Авто

Новый кроссовер Luxgen URX появился в продаже

Компания Luxgen запускает продажи нового флагманского кроссовера URX.
CarsWeek.ru 03:08
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости вчера в 06:50
Армия и оружие

Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Военное обозрение 04:03
Политика

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Онлайн

Президент России Владимир Путин в 15-й раз проводит большую пресс-конференцию.
Телеканал 360° 03:38
Спорт

Церемонию The Game Awards 2019 в прямом эфире смотрели 45 млн зрителей

Организаторы The Game Awards 2019 поделились статистикой мероприятия: в этом году церемонию в прямом эфире посмотрели 45,2 млн человек - это потрясающий показатель, ведь ещё в прошлом году зрителей было почти в два раза меньше.
Gmbox.ru 04:00
Политика

The Economist назвал Узбекистан страной года

Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.
ТАСС 03:09
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Наука

Учёные привлекли ИИ к созданию перовскитовых солнечных батарей

Машины и Механизмы вчера в 06:03
Экономика

«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения

Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
TelecomDaily 05:26
Политика

Депутаты Рады подрались на заседании, а Тимошенко раскидала документы

Лидер "Батькивщины" решила в прямом смысле подкинуть бумаги в огонь — просто взяла со стола стопку документов и с невозмутимым лицом разбросала вокруг.
РЕН ТВ 01:57
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