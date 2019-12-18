Экономика
РИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%
Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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Политика
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина
Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Общество
В Москве объявили штормовое предупреждение
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.
Политика
Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета
Армия и оружие
Российский Су-27 превзошел американский F-16 по всем параметрам
В опубликованной статье говорится о том, что российский Су-27 не оставил шансов американскому F-16 на победу.
Политика
В США проголосовали за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Общество
Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП
Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Общество
В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика
В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Политика
Украина и Донбасс отказались от нового перемирия
Представителя Украины и Донбасса решили не согласовывать перемирие на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Интернет
Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов
Всего специалисты внесли в базу 500 миллионов паролей.
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Политика
Германия подготовила ответ на санкции против «Северного потока-2»
Министерство энергетики ФРГ предполагает, что санкции США против «Северного потока-2» могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах.
Кино
В России выходят в прокат новые «Звездные войны»
Фильм завершает новую трилогию, а вместе с тем и историю семьи Скайуокеров, которая длится уже более 40 лет.
Армия и оружие
Позиции ВСУ в Донбассе посетил замминистра обороны Канады
Расположение украинских вооруженных формирований в Донбассе посетила делегация от министерства обороны Канады во главе с замглавы ведомства Питером Хаммершмидтом.
Технологии
Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times
Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
Футбол
«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга»
Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Фрайбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.
Политика
Юмашев раскрыл роль Чубайса в выборе Путина преемником Ельцина
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Технологии
«Ночной режим» на смартфоне может мешать крепкому сну
Казалось, что специальный «ночной режим» в смартфонах должен обезопасить глаза пользователя и помочь ему лучше заснуть.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.