Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новостивчера в 03:44

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалтвчера в 08:05

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru02:22

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопсвчера в 04:50

Петербургские новостройки за год подорожали на 10%

78.ruвчера в 04:17

За 2019 год квадратный метр строящегося жилья в России подорожал на 10%

БИЗНЕС Online02:43

За год подешевели квартиры в калининградских новостройках

РБК Калининградвчера в 07:11
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Политика

Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина

Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты.
RT на русском 02:00
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru вчера в 05:01
Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 19 декабря в Москве действует штормовое предупреждение.
Московский Комсомолец 02:56
Политика

Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета

Российская газета вчера в 23:49
Армия и оружие

Российский Су-27 превзошел американский F-16 по всем параметрам

В опубликованной статье говорится о том, что российский Су-27 не оставил шансов американскому F-16 на победу.
Красная весна 16 декабря в 13:50
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Общество

Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП

Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Коммерсантъ 01:59
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Общественное телевидение России 02:17
Политика

Украина и Донбасс отказались от нового перемирия

Представителя Украины и Донбасса решили не согласовывать перемирие на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Московский Комсомолец 02:26
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Гаджеты

Появились изображения новой гибкой раскладушки Samsung

The GEEK 02:31
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Интернет

Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов

Всего специалисты внесли в базу 500 миллионов паролей.
Pro Город НН 16 декабря в 06:57
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Политика

Германия подготовила ответ на санкции против «Северного потока-2»

Министерство энергетики ФРГ предполагает, что санкции США против «Северного потока-2» могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах.
ИА REX вчера в 07:00
Кино

В России выходят в прокат новые «Звездные войны»

Фильм завершает новую трилогию, а вместе с тем и историю семьи Скайуокеров, которая длится уже более 40 лет.
Piter.tv 02:20
Армия и оружие

Позиции ВСУ в Донбассе посетил замминистра обороны Канады

Расположение украинских вооруженных формирований в Донбассе посетила делегация от министерства обороны Канады во главе с замглавы ведомства Питером Хаммершмидтом.
ИА Новороссия 02:49
Технологии

Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
ПРАЙМ 01:56
Футбол

«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга»

Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Фрайбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.
LiveSport.ru вчера в 16:24
Политика

Юмашев раскрыл роль Чубайса в выборе Путина преемником Ельцина

Ридус вчера в 16:25
Общество

Штормовой ветер в Петербурге повалил десятки деревьев и билбордов

МИР 24 02:12
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Технологии

«Ночной режим» на смартфоне может мешать крепкому сну

Казалось, что специальный «ночной режим» в смартфонах должен обезопасить глаза пользователя и помочь ему лучше заснуть.
The GEEK вчера в 02:57
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
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