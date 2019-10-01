Общество
РБКС начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов
На сайте мэра и правительства Москвы опубликована статистика по самым популярным именам, которые родители давали своим новорожденным детям в 2019 году. Среди необычных имен для мальчиков выделяются имена Добрыня и Хабиб: имя былинного богатыря получили 34 младенца, а Хабибами назвали 26 малышей.
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с чего всё началось
В столице назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром — такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья).Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:12
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