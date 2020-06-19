Продажи масок в России выросли за год в 8 раз.

С начала года в России продано масок на 3,5 млрд рублей

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