Экономика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейС начала года в России продано масок на 3,5 млрд рублей

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Продажи масок в России выросли за год в 8 раз.
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Исследование: в России значительно выросли продажи масок в аптеках

РИА Новости20:16

С начала года в России продано масок на 3,5 млрд рублей

Общественная служба новостей20:14

Аптечные продажи лекарств с начала года превысили 440 млрд рублей

Фармацевтический вестник05:05
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Происшествия

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске

В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Здоровье

За выявление рака амурские медики будут получать прибавку к зарплате

Думаю, эти меры будут способствовать раннему выявлению онкологических заболеваний, — прокомментировал председатель комитета Андрей Рудь.
ИА Порт Амур 05:18
Политика

США ввели санкции против Асада и его жены

США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 09:16
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
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Общество

Минтруд перечислил условия сокращения размера больничного

Минтруд отметил, что есть ряд случаев, когда пособие рассчитывается от минимального размера оплаты труда, а не от уровня заработной платы.
Политическая Экспертиза вчера в 21:53
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
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Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
2
Политика

Сербия не признает Косово в обмен на вступление в ЕС

Сербия не признает независимость Косова в обмен на вступление в Европейский союз.
ИА Новороссия 16:08
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18:12
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,9K
Общество

Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров назвал отличной новостью решение Роскомнадзора официально разблокировать его работу на территории России.
РБК 16:53
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru 16 июня в 23:48
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Политика

Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.
РИА Новости 08:47
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Авто

Ford оснастит автопилотом электрокроссовер Ford Mustang

Первая полностью электрическая модель со значком Mustang предлагает мощность от 266 до 459 лошадиных сил с электрическим пробегом 380 — 480 км в зависимости от размера аккумулятора и мощности силовой установки.
SpeedMe 07:52
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Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
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Наука

Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании

Evo-rus.com 02:51
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Игры

EA представила VR-проект Star Wars: Squadrons

Компания Electronic Arts представила игру Star Wars: Squadrons.
Megaobzor.com вчера в 00:48
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Политика

Facebook и Twitter не нашли иностранного вмешательства в американские протесты

Представители социальных сетей Facebook и Twitter заявили, что они не зафиксировали случаев иностранного вмешательства в протесты, которые проходят в США.
Московский Комсомолец 20:08
Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
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Наука

Ростовские ученые исследовали кариес на самой ранней стадии

В Донском государственном техническом университете пришли к выводу, что кариес на самой ранней стадии вызывает патологические изменения не только пораженной зубной эмали, но и прилежащих структур без визуально различимых изменений.
КП - Ростов-на-Дону 06:52
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
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Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
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Кино

Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля

В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура 16 июня в 05:47
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