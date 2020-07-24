Путешествия
RT на русскомС начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов
С момента начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «На 24 июля с начала месяца Крым принял первый миллион отдыхающих», — написал Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».
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Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Политика
Отчуждение части территории России приравняли к экстремизму
Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части ее территории.
Lenta.ru 22 июля в 08:28
Общество
Монументу Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли голову
Знаменитому монументу Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище Москвы поменяли голову, пользователи соцсетей не одобрили изменение, сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
РИАМО 01:43
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Общество
Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии
Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть.
ТАСС 06:52
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Общество
Кравцов прокомментировал предварительные результаты ЕГЭ по химии
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что предварительные результаты единого госэкзамена по химии полностью соответствуют результатам прошлого года, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:54
Армия и оружие
Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31
Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).
Военное обозрение 05:56
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
ToDay News Ufa 04:30
Общество
Количество умерших от коронавируса в России превысило 13 тысяч
За последние сутки в России умерли 154 человека с коронавирусом. Накануне скончались 147 пациентов. Общее число погибших достигло 13 046.
Коммерсантъ 03:52
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Авто
Почему россияне не хотят покупать электромобили
Эксперты взялись пояснить, почему вопреки мировому тренду россияне не хотят покупать электромобили.
Picsnews.net 02:10
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч
На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек.
Kursk.com 04:21
Экономика
Крупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке
Снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса.
URA.Ru 00:34
Общество
Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов
Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в ближайшие дни покинуть Хабаровск, чтобы осмотреть регион.
Московский Комсомолец 02:28
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России
Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:20
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Наука
Ученые идентифицировали древние останки как неандертальскую женщину
Planet Today 04:26
Происшествия
Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии
Караганда, Казахстан, 24 июля 2020, 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
REGNUM 03:33
Экономика
Совет Федерации одобрил закон «О цифровых финансовых активах»
Закон «О цифровых финансовых активах» был одобрен на 487 заседании Совета Федерации. 22 июля документ был принят Госдумой в третьем чтении.
РБК 06:04
Происшествия
Иностранец прикинулся украинским пограничником, чтобы сбежать в Польшу
Во Львовской области на границе задержали иностранца, который пытался нелегально попасть в Польшу в камуфляже украинского пограничника.
Rusvesna.su 05:46
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Vprognoze.ru 05:33
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заявила в сети о разделе имущества с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила подписчикам о разделе имущества с Гариком Харламовым.
Пятый канал вчера в 17:22