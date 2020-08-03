Экономика

ПрофильПрофильС нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через НДД

Внесение изменений в НДД могут увеличить отчисления в бюджет на 200 млрд рублей за три года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники и проект документа. Газета отмечает, что проект о пересмотре налоговых параметров был представлен правительству 29 июля.
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с чего всё началось

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъвчера в 17:57

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СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно

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Минфин предложил собрать с нефтяников 200 млрд рублей за три года дополнительно

Интерфакс03:17

Минфин втягивает нефтяников в конфликт из-за нового налога. Компании могут лишиться 200 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28

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«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

ТАСС01:22

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Lenta.ru03:05

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

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Политика

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Технологии

В Windows 10 появилось новое меню «Пуск». Как его включить

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Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами

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