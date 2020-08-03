Экономика

ПрофильПрофильС нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через НДД

Внесение изменений в НДД могут увеличить отчисления в бюджет на 200 млрд рублей за три года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники и проект документа. Газета отмечает, что проект о пересмотре налоговых параметров был представлен правительству 29 июля.
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с чего всё началось

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
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