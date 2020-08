Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче группового раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона». oh my goodness what a shot by nikita kucherov pic.twitter.com/GxjkSd6kPr — dylan (@dylanfremlin) August 3, 2020 Нападающий забил на 13-й минуте первого периода, отправив шайбу в дальнюю девятку.