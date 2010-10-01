Экономика

MariMediaMariMediaС нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

С 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ подлежат представлению не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

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