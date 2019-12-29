С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности. Цифровой аналог бумажного документа будет содержать сведения о занятости гражданина начиная с 2020 года.

С нового года появятся электронные трудовые книжки

Экономика С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).

Общество Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.

Политика Россия и Украина подписали контракт на транзит газа Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Футбол «Оренбург» подписал полузащитника сборной Казахстана «Оренбург» объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата. Прошлым клубом игрока был «Кайрат».

Происшествия В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя магазина Ранее неоднократно судимый 38-летний житель Саратовской области задержан по подозрению в том, что в новогоднюю ночь ножом смертельно ранил покупателя магазина в городе Аркадаке, сообщило областное управление СК РФ.