Общество

Красное знамя (г. Касли)Красное знамя (г. Касли)С нового года появятся электронные трудовые книжки

С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности. Цифровой аналог бумажного документа будет содержать сведения о занятости гражданина начиная с 2020 года.
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В России с нового года появятся электронные трудовые книжки

Комсомольская правда07:21

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

ТАССвчера в 16:03

Россия переходит на электронные трудовые книжки

REGNUM03:00

В России вступил в силу закон об электронных трудовых книжках

Известиявчера в 23:44

Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу в России

Телеканал 360°вчера в 23:33

Россия переходит на электронные трудовые книжки

News.ru02:35

Цифровая трудовая: как перевести отношения с работой в новый формат

РИА Новости29.12.19 в 00:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
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В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Lenta.ru 00:15
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Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости 07:19
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Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
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На Украине минимальная зарплата повышается до $200

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Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
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Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

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Происшествия

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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появилась в социальной сети

Накануне на личной страничке Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Нападение на пост ДПС при въезде в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. Сообщалось, что пострадали три сотрудника полиции.
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ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

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Известия вчера в 21:39
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«Оренбург» подписал полузащитника сборной Казахстана

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Общество

С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст

С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
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Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
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Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
News.ru вчера в 09:39
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СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
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В стычке между заключёнными в мексиканской тюрьме погибли 16 человек

Как минимум 16 человек погибли в результате стычки между заключёнными Регионального центра социальной реинтеграции (Cerereso) Мэнли в центральной части Мексики.
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