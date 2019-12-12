Экономика
Smi58.ruС нового года увеличится минимальный размер оплаты труда
Очередное повышение минимального размера оплаты труда нижняя палата парламента приняла приняла в третьем чтении. Согласно документу, изменения вступят в силу с первого января 2020 года. В законе прописано, что с нового года МРОТ должен составлять 12 130 рублей.
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Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Несмотря на широкую огласку, Колин нашел в себе силы спасти брак.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Политика
На Украине заявили о необходимости вести диалог напрямую с Путиным
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, заявил 13 декабря украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия, проводимого экспертным центром German Marshall Fund в Вашингтоне.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Общество
Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Экономика
«Газпром» станет вести новую дивидендную политику
Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции.
Происшествия
У задержанного по делу об убийстве Шеремета изъяли разобранную мину
Украинские правоохранители изъяли у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета противопехотную мину МОН-50 в разобранном состоянии.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Общество
Туристам запретили ввозить в Европу овощи и фрукты
С 14 декабря 2019 года без фитосанитарного сертификата туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного овоща или фрукта.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
Футбол
Лавесси объявил о завершении карьеры
Кино
Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых «Звездных войн»
Политика
Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Совет директоров Rambler до конца года обсудит ситуацию вокруг Nginx
Совет директоров "Рамблер Интернет Холдинг" (бренд Rambler Group) до конца 2019 года проведет внеочередное заседание по ситуации вокруг веб-сервера Nginx, заявил РИА Новости председатель совета директоров "Рамблера", первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась снимком подросшего сына от Кирилла Плетнева
Актриса Нино Нинидзе в Instagram поздравила своего сына Александра с днем рождения.
Армия и оружие
В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО
В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Авто
Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Экономика
ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».