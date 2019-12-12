Экономика

Smi58.ruSmi58.ruС нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Очередное повышение минимального размера оплаты труда нижняя палата парламента приняла приняла в третьем чтении. Согласно документу, изменения вступят в силу с первого января 2020 года. В законе прописано, что с нового года МРОТ должен составлять 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать826

Подробнее о событии

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Известиявчера в 06:27

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Шоу-бизнес

Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Несмотря на широкую огласку, Колин нашел в себе силы спасти брак.
Super.ru 15:05
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Политика

На Украине заявили о необходимости вести диалог напрямую с Путиным

Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, заявил 13 декабря украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия, проводимого экспертным центром German Marshall Fund в Вашингтоне.
Известия 14:58
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Общество

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости 05:51
Экономика

«Газпром» станет вести новую дивидендную политику

Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции.
Газета.Ru вчера в 08:53
Общество

Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

Известия 14:53
Единоборства

Фёдор Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold

Чемпионат 14:48
Происшествия

У задержанного по делу об убийстве Шеремета изъяли разобранную мину

Украинские правоохранители изъяли у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета противопехотную мину МОН-50 в разобранном состоянии.
ТАСС 15:45
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
Кино

Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

ФАН вчера в 08:34
Происшествия

Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Lenta.ru 15:28
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском 14:11
Общество

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Ведомости 11 декабря в 15:59
Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Metaratings 15:00
Общество

Туристам запретили ввозить в Европу овощи и фрукты

С 14 декабря 2019 года без фитосанитарного сертификата туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного овоща или фрукта.
Газета.Ru 14:36
Общество

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
РИА Новости 12:05
Футбол

Лавесси объявил о завершении карьеры

Чемпионат 11:45
Кино

Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых «Звездных войн»

Российская газета 14:05
Политика

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 09:52
Игры

Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

REGNUM 15:15
Общество

Совет директоров Rambler до конца года обсудит ситуацию вокруг Nginx

Совет директоров "Рамблер Интернет Холдинг" (бренд Rambler Group) до конца 2019 года проведет внеочередное заседание по ситуации вокруг веб-сервера Nginx, заявил РИА Новости председатель совета директоров "Рамблера", первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
РИА Новости 08:47
Авто

Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров

Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
32CARS.ru 09:25
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе поделилась снимком подросшего сына от Кирилла Плетнева

Актриса Нино Нинидзе в Instagram поздравила своего сына Александра с днем рождения.
Телепрограмма вчера в 04:10
Армия и оружие

В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО

В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Росбалт вчера в 07:42
Авто

Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
Тарантас Ньюс вчера в 12:01
Экономика

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Ведомости вчера в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное