Экономика
ВекЗарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Так, нынешний МРОТЮ, который составляет 11 280 рублей будет повышен на 850 рублей и составит в конечном счете 12 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить604
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире
Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
Кино
«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера
Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о предварительных договоренностях с «Газпромом»
Предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, стороны продолжают обсуждать конкретику, конечного варианта пока нет.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала
Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Здоровье
Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Авто
Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип
Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Шоу-бизнес
В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Авто
Chevrolet представил Tahoe и Suburban новой генерации
Новые Tahoe и Suburban будут предложены клиентам на выбор с одним из трех моторов – 5,3-литровым или 6,2-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 425 л.с. соответственно, либо с 281-сильным дизельным агрегатом Duramax объемом 3.0 литра.
Политика
Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Политика
Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии
Консерваторы преодолели порог в 326 мест для абсолютного большинства и получают 364 места в парламенте.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Футбол
Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.
Интернет
«Яндекс» вступился за Nginx после обысков
Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски.
Политика
Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину
Корреспондента НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой телеканала не пустили на Украину.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Политика
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Политика