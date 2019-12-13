Экономика

ВекВекЗарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Так, нынешний МРОТЮ, который составляет 11 280 рублей будет повышен на 850 рублей и составит в конечном счете 12 130 рублей.
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Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM00:26

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29
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Хоккей

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 03:16
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире

Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
ТАСС 10:35
Кино

«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера

Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Ревизор.ру 09:30
Политика

«Нафтогаз» сообщил о предварительных договоренностях с «Газпромом»

Предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, стороны продолжают обсуждать конкретику, конечного варианта пока нет.
Вести.Ru 10:49
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
ТК Звезда вчера в 14:34
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Здоровье

Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
РИА Новости 02:25
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Происшествия

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:25
Общество

БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.
Российская газета 10:32
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Авто

Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип

Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 08:47
Шоу-бизнес

В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Говорит Москва 04:25
Авто

Chevrolet представил Tahoe и Suburban новой генерации

Новые Tahoe и Suburban будут предложены клиентам на выбор с одним из трех моторов – 5,3-литровым или 6,2-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 425 л.с. соответственно, либо с 281-сильным дизельным агрегатом Duramax объемом 3.0 литра.
Движок 03:32
Политика

Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
ФАН вчера в 09:16
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Политика

Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии

Консерваторы преодолели порог в 326 мест для абсолютного большинства и получают 364 места в парламенте.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

ТАСС 09:07
Футбол

Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.
Чемпионат 06:05
Интернет

«Яндекс» вступился за Nginx после обысков

Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски.
Ведомости 04:15
Политика

Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину

Корреспондента НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой телеканала не пустили на Украину.
Российская газета 11:15
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Российская газета вчера в 18:41
Технологии

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.
ToDay News Ufa вчера в 22:02
Музыка

Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
Политика

Путин рассказал, каким для него был 2019 год

Вечерняя Москва 10:54
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