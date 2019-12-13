Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Так, нынешний МРОТЮ, который составляет 11 280 рублей будет повышен на 850 рублей и составит в конечном счете 12 130 рублей.

Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Кино «Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.

Спорт Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.

Здоровье Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.

Политика Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.

Происшествия Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.

Авто Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.

Шоу-бизнес В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.

Авто Chevrolet представил Tahoe и Suburban новой генерации Новые Tahoe и Suburban будут предложены клиентам на выбор с одним из трех моторов – 5,3-литровым или 6,2-литровым V8 мощностью 360 л.с. и 425 л.с. соответственно, либо с 281-сильным дизельным агрегатом Duramax объемом 3.0 литра.

Происшествия Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Футбол Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.

Технологии WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.