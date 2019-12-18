Энергетика
Янаульские зориС нового года в России подорожает бензин
В 2020 году россиян ожидает подорожание бензина. Об этом рассказал «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Как прогнозирует специалист, стоимость топлива может увеличиться на два процента из-за вероятного роста инфляции в России с начала 2020 года.
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с чего всё началось
По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.Российская газета17 декабря в 23:00
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Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года
Tverigrad.ruвчера в 10:18
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Политика
РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
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Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.
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23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
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Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта, в услугах Ковальчука заинтересованы сразу три клуба лиги: "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз", в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.
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Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
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Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»
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Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам
Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
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При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
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Общество
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Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
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Вероятность кризиса находится на уровнях 2007 года
Вероятность кризиса приблизилась к максимальным уровням за все время текущего цикла и находится на уровнях 2007 года.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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