Энергетика

Янаульские зориЯнаульские зориС нового года в России подорожает бензин

В 2020 году россиян ожидает подорожание бензина. Об этом рассказал «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Как прогнозирует специалист, стоимость топлива может увеличиться на два процента из-за вероятного роста инфляции в России с начала 2020 года.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолец12:00

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00

Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года

Tverigrad.ruвчера в 10:18

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 07:17

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ruвчера в 06:23

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВвчера в 03:02

В России бензин с нового года может подорожать на 2%

ГлобалМСК.рувчера в 17:54
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Политика

РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Известия 15:07
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Армия и оружие

Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

РБК 14:12
Авто

Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня 12:05
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Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Политика

Началась большая пресс-конференция Путина

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Французский футболист захотел выступать за сборную России

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Общество

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РИА Новости 07:03
Общество

В Steam началась зимняя распродажа

Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
The GEEK 14:35
Политика

«Санкции из ада» против России одобрены Комитетом Сената США

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), более известный как «санкции из ада».
Русская Планета вчера в 12:40
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Происшествия

Названа возможная цель нападения на здание ФСБ на Лубянке

Целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.
Lenta.ru 14:16
Кино

Перед премьерой «Союза спасения» в Москве появилась Сенатская площадь

Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь.
Вести.Ru 03:37
Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Хоккей

Три клуба НХЛ заинтересованы в приобретении Ковальчука

Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта, в услугах Ковальчука заинтересованы сразу три клуба лиги: "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз", в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает юбилей

Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
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Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»

Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Росбалт 09:58
Политика

Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам

Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Lenta.ru 09:26
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух человек

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
РБК 13:44
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Экономика

Вероятность кризиса находится на уровнях 2007 года

Вероятность кризиса приблизилась к максимальным уровням за все время текущего цикла и находится на уровнях 2007 года.
Finam.Ru 17 декабря в 08:20
Фигурное катание

Загитова выступила на «Газпром Арене» перед матчем СКА — ЦСКА

Piter.tv 13:29
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
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