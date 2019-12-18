По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.

с чего всё началось

В 2020 году россиян ожидает подорожание бензина. Об этом рассказал «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Как прогнозирует специалист, стоимость топлива может увеличиться на два процента из-за вероятного роста инфляции в России с начала 2020 года.

С нового года в России подорожает бензин

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