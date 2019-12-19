Энергетика

Янаульские зориЯнаульские зориС нового года в России подорожает бензин

В 2020 году россиян ожидает подорожание бензина. Об этом рассказал «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Как прогнозирует специалист, стоимость топлива может увеличиться на два процента из-за вероятного роста инфляции в России с начала 2020 года.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

По последним данным Росстата, средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила 42,23 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 - 45,75 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила 47,62 рубля за литр.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ruвчера в 06:23

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолец12:00

Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года

Tverigrad.ruвчера в 10:18

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 07:17

Насколько подорожают продукты в 2020 году?

Аргументы и Факты16:14

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВвчера в 03:02

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00
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Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 11:20
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Здоровье

Собянин осмотрел поликлинику в Бутырском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание поликлиники на улице Яблочкова в районе Бутырский, отметив, что оно было построено в рекордные сроки.
РИА Новости 06:52
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
УтроNews 01:57
Общество

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Интерфакс 10:05
Общество

Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Известия 11:03
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Происшествия

Почти килограмм наркотиков изъяли у молодой женщины на Сахалине

Из незаконного оборота изъято 993 грамма запрещенного вещества.
АСТВ 17:25
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Политика

Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
РБК 15:33
Происшествия

Пожар на подземной парковке на юге Москвы потушен

ТАСС 16:43
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Общество

Владимир Путин предложил изменить базовую ставку оплаты труда врачей

На очередной пресс-конференции с представителями российских СМИ Президент РФ предложил пересмотреть базовую ставку оплаты труда медицинских работников, чтобы избавиться от несправедливости в оплате труда главврачей и рядовых медработников ЛПУ.
РИА Дагестан 07:55
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
ТАСС 12:43
Общество

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РБК 07:01
Экономика

Центробанк ужесточит выдачу ипотеки при высокой долговой нагрузке

Регулятор подсчитал, что без изменения структуры ипотечных портфелей подобная мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза, что лишит кредитные организации стимула выдавать кредиты заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом по ипотеке.
Коммерсантъ 17 декабря в 08:23
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр 04:07
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 06:13
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Общество

Epic Games Store объявил о начале предновогодней распродажи

Онлайн-магазин Epic Games Store 19 декабря запустил предновогоднюю распродажу, а также сообщил о бесплатной раздаче некоторых игр.
iReactor 13:50
Происшествия

Многодетный отец из Гатчины назвал заказчика дела против него

Гатчинский городской суд в среду на заседании принял решение о заключении под стражу подозреваемого по громкому дела о сексуальном насилии над собственной дочерью Андрея Бовта.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:02
Космос

Новый космический корабль Starliner в пятницу впервые отправится к МКС

В пятницу к МКС стартует новейший космический корабль Starliner, разработанный и построенный для NASA компанией Boeing.
Росбалт 16:40
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