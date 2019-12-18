Экономика
Газета.RuС нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
Уже с 1 января Система быстрых платежей (СБП) станет платной для банков. Организации будут обязаны переводить Центробанку, который выступает оператором системы, комиссию с каждой операции своих клиентов.
Читать в источнике
Оценить300
с чего всё началось
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.Газета.Ruвчера в 09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отказ швейцарской компании Allseas продолжать строительство "Северного потока-2" сдвинет сроки ввода российского газопровода.
Авто
Вводится новый запрет для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Политика
Захарова назвала самое тяжёлое и радостное событие 2019 года
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возвращение на родину россиянки Марии Бутиной самым тяжёлым и радостным моментом 2019 года.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
Президент присвоил звание замначальнику регионального главка МВД
Заместитель начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Ильин получил звание генерал-майора.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»
Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Имя владельца жилища (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара».
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
Здоровье
График работы медицинских организаций Твери и Тверской области в новогодние праздники
В стационарах дежурная смена работает 1, 2, 4, 5, 7, 8 января по графику выходных и праздничных дней; 3 и 6 января проводятся врачебные обходы, приём и своевременная выписка пациентов по графику субботнего дня; 31 декабря – предпраздничный день с сокращением продолжительности работы на один час.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа
Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Политика
Пойманный на Украине шпион ГРУ рассказал о провокации
Служба безопасности Украины (СБУ) пытается использовать ученых в провокациях против России.