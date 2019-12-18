С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.

с чего всё началось

Уже с 1 января Система быстрых платежей (СБП) станет платной для банков. Организации будут обязаны переводить Центробанку, который выступает оператором системы, комиссию с каждой операции своих клиентов.

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Политика Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока-2» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отказ швейцарской компании Allseas продолжать строительство "Северного потока-2" сдвинет сроки ввода российского газопровода.

Авто Вводится новый запрет для автомобилистов С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Политика Захарова назвала самое тяжёлое и радостное событие 2019 года Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возвращение на родину россиянки Марии Бутиной самым тяжёлым и радостным моментом 2019 года.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Политика Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье» Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Здоровье График работы медицинских организаций Твери и Тверской области в новогодние праздники В стационарах дежурная смена работает 1, 2, 4, 5, 7, 8 января по графику выходных и праздничных дней; 3 и 6 января проводятся врачебные обходы, приём и своевременная выписка пациентов по графику субботнего дня; 31 декабря – предпраздничный день с сокращением продолжительности работы на один час.