Экономика

Газета.RuГазета.RuС нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Уже с 1 января Система быстрых платежей (СБП) станет платной для банков. Организации будут обязаны переводить Центробанку, который выступает оператором системы, комиссию с каждой операции своих клиентов.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.
Газета.Ruвчера в 09:52

Подробнее о событии

Перевод денег по номеру телефона станет платным. Правда, не для всех

Телеканал 360°05:17

С 1 января будет введена комиссия за переводы по номеру телефона

РИА Биробиджан29 декабря в 17:30

Банки начнут брать комиссию за переводы по номеру телефона

Комсомольская правдавчера в 15:05

За переводы по номеру телефона обяжут платить

Национальная служба новостейвчера в 10:57

Переводы денег по номеру телефона в России станут платными

URA.Ruвчера в 10:21

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ruвчера в 09:52

Быстрые переводы по номеру телефона могут стать платными с нового года

News.ruвчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Вести.Ru 08:16
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Наука

В Лаосе геологи выявили 20-километровый кратер возрастом 780 тысяч лет

Vevby.ru 01:03
Политика

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 08:24
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

RT на русском 08:12
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Политика

Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
РБК 07:21
Экономика

ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году

Инфляция в России в 2019 году достигла 3%. Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата.
Газета.Ru 06:43
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Коммерсантъ 06:14
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
BFM.ru 05:20
Авто

В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Автоновости дня 28 декабря в 05:11
Наука

Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением

Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Популярная механика 26 декабря в 19:01
Общество

Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России

Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
RT на русском 04:13
Футбол

«Барселону» Гвардиолы назвали лучшей командой десятилетия

Журнал Four Four Two составил рейтинг лучших команд уходящего десятилетия (2010-2019).
Евро-футбол.ру 07:51
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Футбол

Коломейцев исключен из заявки «Локомотива» на сезон РПЛ

«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Матч ТВ 02:09
Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами

В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.
Свободная Пресса вчера в 17:01
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Происшествия

В такси с певицей Ритой Дакотой врезался автобус

Столкновение с автобусом произошло, когда Дакота спешила в салон красоты.
StarHit.ru 06:00
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
BFM.ru вчера в 23:15
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru 07:06
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru вчера в 07:39
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Происшествия

В Крыму загорелись четыре здания

Газета.Ru 07:38
Происшествия

В Магнитогорске вспоминают жертв трагедии во время взрыва дома

Ровно год назад рано утром 31 декабря в доме №164 по проспекте Карла Маркса рухнул подъезд.
Курс дела 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное