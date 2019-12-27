Экономика
Газета.RuС нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.
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Система быстрых платежей между гражданами с нового года станет платной
Все о Твери и Тверской области27 декабря в 06:29
С Нового года за перевод по номеру телефона начнут брать комиссии
Сельская новь (Aксубаевский район)27 декабря в 02:55
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