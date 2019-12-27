Экономика

Газета.RuГазета.RuС нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.
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Переводы денег по номеру телефона в России станут платными

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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

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