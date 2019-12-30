Экономика
Газета.RuС нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.
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Общество
В Латвии предложили сделать общение на русском языке платным
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Политика
Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны
Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Возмущенная пародией на себя Пугачева ворвалась в гримерку Пескова
После второго отделения Песков расположился в гримерке и собрался отдохнуть, как к нему ворвалась сама Пугачева с букетом цветов, который кинула на пол.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Авто
Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Здоровье
Нарколог дал калининградцам совет по поводу алкоголя на Новый год
При употреблении алкоголя нарушается всасывание различных веществ.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми
До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Происшествия
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви
Футбол
Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
Общество
Мантуров сообщил сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Культура
Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»
Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Происшествия
Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде
Поединок завершился в первом раунде нокаутом. Отметим, что для Джексона этот нокаут стал первым за 14 лет.
Армия и оружие
В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Политика
Запад подводит итоги «года Путина»: что может остановить Россию
Казалось бы, властелины мира и держатели контрольных пакетов акций настоящей демократии и пачки истин в последней инстанции не должны быть озабочены результатами деятельности главы исполнительной власти страны, которую к западу от Калининграда принято называть "страной-бензоколонкой" и "региональной державой", которая вот-вот развалится из-за дипломатической изоляции.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Хоккей
Чехия в овертайме уступила США на МЧМ
Сборная Чехии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира уступила в овертайме США со счетом 3:4. Американцы с 8 очками вышли на первое место в группе B, у Канады матч в запасе.
Политика
Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
Происшествия
Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.