Экономика

Газета.RuГазета.RuС нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, отмечают эксперты.
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За переводы по номеру телефона обяжут платить

Национальная служба новостей10:57

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Комсомольская правда15:05

За перевод денег по номеру телефона в новом году придется платить

Красная весна14:17

Быстрые переводы по номеру телефона могут стать платными с нового года

News.ru15:31

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URA.Ru10:21

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

Газета.Ru09:52

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