Происшествия

ИзвестияИзвестияС оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предыдущий руководитель «Авангарда» Азгат Ибрагимов занимал эту должность с 1993 года и был уволен в марте нынешнего года. Минпромторг, в подчинении которого находится «Авангард», подозревает, что похищенные отходы были переработаны самим предприятием по заказу сторонней фирмы.
Читать в источнике
Комментировать238
с чего всё началось

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.
Ведомостивчера в 16:31

Подробнее о событии

Экс-директор военного завода в Башкирии назвал невозможной кражу 247 тонн взрывчатки

ProUfu.ru05:45

В оборонном заводе Башкирии прокомментировали хищение сотни тонн взрывчатки

КП - Уфа05:47

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Ведомостивчера в 16:31

В Башкирии бесследно пропало 276 тонн взрывчатки, у следователей есть версия, куда она могла деться

Уфа1.рувчера в 22:19

В Башкирии с оборонного предприятия пропали сотни тонн взрывчатки

Башинформвчера в 21:57

«Ведомости»: с оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых веществ

Коммерсантъвчера в 21:19

СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода

РБК00:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
Космос

Метеор 2017 года был «пасущимся огненным шаром»

AstroNews.ru вчера в 13:25
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Газета.Ru вчера в 18:14
Экономика

Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться

ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
РБК 02:15
Армия и оружие

Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания

Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Вести.Ru 04:27
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 05:26
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru вчера в 11:21
Футбол

«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Украина.ру вчера в 08:04
Общество

Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

РИА Новости 04:45
Происшествия

ФСБ задержала в Челябинской области членов этнической ОПГ

Подозреваемые организовывали пребывание на территории РФ нелегальных мигрантов В Челябинской области Пограничное управление ФСБ и Центр по противодействию терроризму и экстремизму и ГСУ регионального ГУ МВД пресекли деятельность этнической ОПГ, занимавшейся оформлением поддельных документов для нелегальных мигрантов.
Правда УрФО 03:38
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Наука

Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Взгляд.ру вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк показала фото из церкви

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Рамблер 05:11
Происшествия

У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией

REGNUM 05:27
Биатлон

Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
News.ru вчера в 06:08
Политика

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 04:39
Политика

Песков проигнорировал вопрос о запросах из ФРГ по делу Хангошвили

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предпочёл оставить без ответа вопрос, поступали ли властям РФ запросы из ФРГ относительно убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
News.ru 05:23
Политика

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
РИА Новости 05:22
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Здоровье

Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей

Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения.
Коммерсантъ 02:05
Происшествия

Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда

Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Первое антикоррупционное СМИ 05:37
Технологии

«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса

Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Goroday.ru 04:32
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

РБК 02:53
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Общество

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Кино

«Дылда» Балагова попала в шорт-лист премии «Оскар»

Интерфакс вчера в 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное