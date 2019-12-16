ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.

с чего всё началось

Предыдущий руководитель «Авангарда» Азгат Ибрагимов занимал эту должность с 1993 года и был уволен в марте нынешнего года. Минпромторг, в подчинении которого находится «Авангард», подозревает, что похищенные отходы были переработаны самим предприятием по заказу сторонней фирмы.

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

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