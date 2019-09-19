Экономика

ИзвестияИзвестияС октября Украина начнет отказываться от монет

25 июня сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. По размеру и цвету банкнота в 1000 гривен заметно отличается от других купюр. В Нацбанке отметили, что это поможет населению легко определять номинал.
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Украина откажется от мелких монет

News.ru09:25

У украинцев изымут последние копейки

ТВ Центр09:15

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

РИА Новости07:02

С октября Украина начнет отказываться от монет

Известия08:09

Украина отказывается от монет

Газета.Ru07:46

Украинцев лишат копеек

Lenta.ru09:05

Орловская область готовится к «Месяцу приёма монеты»

ОрёлТаймс16 сентября в 00:50
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

ФАН 00:21
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Авто

Tesla Model S побил рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге

Концепт Tesla Model S с новой силовой установкой побил рекорд Porsche Taycan на знаменитой трассе Нюрбургринг.
Тарантас Ньюс вчера в 03:25
Происшествия

Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

Известия вчера в 12:40
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Энергетика

Минприроды оценило стоимость всей российской нефти

Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Происшествия

Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана

Российская газета 08:05
Происшествия

СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут

Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
RT на русском 07:54
Футбол

France Football учредил награду имени Льва Яшина

Интерфакс-Спорт 06:51
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие

Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ

«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Армия и оружие

Беспилотного ведомого испытают с навесным оборудованием в 2020 году

N+1 02:38
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Авто

На Украине могут отменить акциз на ввоз автомобилей

Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.
Автоновости дня вчера в 10:03
Общество

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика

Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США

Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.
Комсомольская правда 03:54
Теннис

Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Политика

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

Газета.Ru 07:35
Авто

Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg

В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Автоспорт

Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»

Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
РИА Новости 09:20
Авто

Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото

Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
SpeedMe 17 сентября в 12:10
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
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