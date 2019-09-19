Экономика
ИзвестияС октября Украина начнет отказываться от монет
25 июня сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. По размеру и цвету банкнота в 1000 гривен заметно отличается от других купюр. В Нацбанке отметили, что это поможет населению легко определять номинал.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Происшествия
Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Авто
Tesla Model S побил рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Концепт Tesla Model S с новой силовой установкой побил рекорд Porsche Taycan на знаменитой трассе Нюрбургринг.
Тарантас Ньюс вчера в 03:25
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Происшествия
Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана
Российская газета 08:05
Происшествия
СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут
Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
RT на русском 07:54
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие
Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ
«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Авто
На Украине могут отменить акциз на ввоз автомобилей
Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.
Автоновости дня вчера в 10:03
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика
Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США
Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.
Комсомольская правда 03:54
Теннис
Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Автоспорт
Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»
Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
РИА Новости 09:20
Авто
Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото
Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
SpeedMe 17 сентября в 12:10
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07