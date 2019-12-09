Общество

Российская газетаРоссийская газетаС пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Однако право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта.
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с чего всё началось

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
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