Общество
Российская газетаС пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Однако право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта.
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с чего всё началось
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.Российская газета17:00
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