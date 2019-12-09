Общество

Российская газетаРоссийская газетаС пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
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В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБК19:18

Власти не позволят лишать россиян пенсий из-за долгов по ЖКХ

URA.Ru19:38

Удержание долгов с пенсий предложили ограничить в РФ

News.ru19:56

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Российская газета17:00

Россиян хотят защитить от кредиторов

Ноябрьск-Информ05 декабря в 23:00
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Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

ТАСС 16:28
Политика

В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»

Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
РИА Новости 06:33
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru 12:28
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Авто

Автомобиль года в Японии: объявлен победитель

Лучшим импортным автомобилем года в Японии стала «трешка» BMW, самым инновационным объявлен модернизированный седан Nissan Skyline с электронным комплексом ProPilot 2.0, самым эмоциональным — внедорожник Jeep Wrangler, а среди кей-каров победило семейство Nissan Dayz/Mitsubishi eK.
Авторевю 06 декабря в 09:23
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Политика

Зеленский перед переговорами с Путиным наслушался вредных советов

Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину».
Новостной фронт 14:00
Армия и оружие

Армяне Турции не хотят в патриархи назначенца от государства

Создавая кризис в НАТО, Эрдоган готовит Турцию к досрочным выборам Как пишет газета Korkusuz, Анкара потребовала от НАТО объявить формирования сирийских курдов — Отряды народной самообороны (YPG) — террористической организацией, но после того, как её требования не были услышаны, Турция наложила вето на планы блока по защите Польши и стран Прибалтики.
REGNUM 05:37
Гаджеты

Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.
Faktom 03:12
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета 14:14
Происшествия

Еще девять школ «заминировали» в Комсомольске-на-Амуре

Злоумышленники продолжают терроризировать учебные заведения Комсомольска-на-Амуре: утром понедельника, 9 декабря, зафиксировано еще девять сообщений о минировании школ, идет эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
REGNUM 19:34
Политика

МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
РИА Новости 09:40
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru 12:54
Общество

Москва выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть»

Итоги переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 ноября в Сочи по размеру компенсации за «некачественную нефть», которая поступала в республику некоторое время в апреле текущего года, приняты исходя из российского понимания ее сути.
REGNUM 13:35
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета 18:11
Наука

В Китае родились гибриды обезьян и свиней

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com вчера в 07:00
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия 19:53
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в больницу с сотрясением мозга после того, как попал под автомобиль, спасая щенка на выезде из Саяногорска, сообщается на сайте правительства республики.
ТАСС 09:32
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru 16:47
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена».
Sportbox.RU вчера в 13:26
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Гаджеты

EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?

Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
iXBT.com 07:12
Общество

Пиво стало самым популярным напитком у россиян к Новому году

Россияне для празднования Нового года активно закупают пивные напитки. Такие данные представил российский сервис Rate&Goods.
Московский Комсомолец 04:45
Кино

Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа

Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Вечерняя Москва 18:59
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК 06 декабря в 14:08
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

Газета.Ru вчера в 03:36
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Крылья Советов — Урал 2:3

Metaratings 07:51
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