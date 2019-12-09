В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.

с чего всё началось

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

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