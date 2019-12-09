Общество
Газета.RuВзыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
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с чего всё началось
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.Российская газета17:00
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