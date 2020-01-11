с чего всё началось

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Технологии Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7 С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.

Здоровье В Кизляре число госпитализированных с кишечной инфекцией выросло до 32 Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском городе Кизляре, по уточненным данным, составляет 32 человека, в том числе 10 детей, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Авто Bentley прекращает производство седана Mulsanne Компания Bentley объявила о прекращении производства седана Mulsanne и выпуске финальной серии из 30 машин под названием Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Политика Россию пригласили в Берлин на конференцию по Ливии Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет в Берлине 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Политика Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.

Политика Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.

Экономика Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3% В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Кудрин оценил масштаб коррупции в триллионы рублей Как считает чиновник, его ведомству нужны дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией, ущерб от которой, по мнению Кудрина, может измеряться триллионами рублей.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.

Наука «В периодической системе постоянно что-то обсуждается и дорабатывается» На каком элементе закончится Периодическая таблица, как быть лантаноиднее лантаноидов и где сияет лучик надежды для первооткрывателей тяжелых элементов, в интервью Indicator.Ru рассказал профессор Хельсинкского университета Пекка Пююкке.