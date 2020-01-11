Экономика

Life.ruLife.ruПо новой схеме. Как изменится выплата пенсий

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождь07:59

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК12 января в 01:46

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00
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Россию пригласили в Берлин на конференцию по Ливии

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Политика

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Lenta.ru 03:45
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Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине

Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
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Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

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В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

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Наука

Ученые назвали четыре основных типа старения

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Рязанской области

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«В периодической системе постоянно что-то обсуждается и дорабатывается»

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Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
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Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Lenta.ru 10:26
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